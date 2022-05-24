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Рейвы и секс назвали причиной распространения оспы обезьян в Европе

Советник ВОЗ объяснил вспышку оспы обезьян в Европе сексом на рейв-вечеринках

Фото: Zachary Smith / Unsplash

Вспышка оспы обезьян в Европе могла быть вызвана сексуальной активностью на прошедших недавно рейв вечеринках в Испании и Бельгии. Такую причину назвал ведущий советник ВОЗ доктор Дэвид Хейманн, передает Medicalxpress.

По его словам, заболевание ранее не вызывало широкомасштабных вспышек за пределами Африки, где она является эндемичной среди животных. «Мы знаем, что оспа обезьян может распространяться при тесном контакте с очагами поражения инфицированного человека, и похоже, что половой контакт усилил эту передачу», — объяснил Хейманн.

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Советник ВОЗ отметил, что на данный момент передача инфекции половым путем является основной теорией, объясняющей распространение болезни.

Издание, ссылаясь на представителей здравоохранения указало, что большинство известных случаев в Европе были зарегистрированы среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Однако любой человек может заразиться оспой при тесном контакте с больным человеком, его одеждой или простынями.

22 мая ВОЗ сообщила об увеличении числа случаев заражения людей оспой обезьян. На данный момент 92 случая подтверждены лабораторно, в отношении еще 28 проводится исследование. Оспа обезьян является эндемической в ряде стран Африки, среди которых есть Бенин, Габон, Кот-д'Ивуар, Конго и Сьерра-Леоне.

Оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980-м. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако иногда возникшие осложнения приводят к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян произошла впервые в 2017-м.

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Виктория Кондратьева
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