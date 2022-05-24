Шойгу заявил об ухудшении ситуации в Восточной Европе

Глава Минобороны Шойгу заявил, что ситуация в Восточно-Европейском регионе ухудшилась

Ситуация в Восточно-Европейском регионе ухудшилась. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

Как отметил глава Минобороны, западные страны не обратили внимание на российские предложения по урегулированию безопасности, в том числе о нерасширении НАТО на восток и неразмещении ударных вооружений около границы России.

«Все делалось с точностью до наоборот», — резюмировал Шойгу.

Ранее министр обороны заявил, что наступление российских военных на Украине замедляется сознательно. По его словам, Вооруженные силы России создают гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из окруженных населенных пунктов и объявляют режимы тишины.

Кроме того, глава оборонного ведомства подчеркнул, что Россия продолжит специальную военную операцию (СВО), несмотря на давление и поддержку Украины странами Запада.