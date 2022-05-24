В российском городе завели дело из-за эротической выставки

В Новосибирске заведено дело из-за организации эротической выставки «Сибирь.Ню»

Уголовное дело завели в Новосибирске после организации эротической выставки «Сибирь.Ню». Об этом во вторник, 24 мая, сообщает «ЧС-ИНФО» со ссылкой на юриста правозащитного центра «Сорок Сороков» Георгия Солдатова.

Местные активисты обратились в полицию с заявлением о распространении порнографии в городе из-за выставок. Такие жалобы на организаторов мероприятия составлялись несколько раз, однако ранее прокуратура присылала гражданам отказы.

22 апреля 2022 года, после очередной проверки, правоохранительные органы решили все-таки завести дело по части 1 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ из-за выставок, прошедших еще в 2020 и 2021 годах.

В отношении каких лиц, причастных к распространению порнографических материалов, начато расследование, данные пока не раскрываются. Среди опрошенных свидетелей есть представители Новосибирского координационного Совета по защите общественной нравственности культуры и традиционных семейных ценностей.

По словам Солдатова, позднее дело должно быть переквалифицировано на часть 3 статьи 242 УК РФ. Таким образом, виновным грозит до шести лет лишение свободы, заключил он.

«Сибирь.Ню» организовывали в Новосибирске на протяжении последних пяти лет. Анонсы событий активно распространялись в социальных сетях, также скидки предлагали пенсионерам.

Ранее генеральный директор Эрмитажа объяснил, почему в музее не проводят эротические выставки. По словам Михаила Пиотровского, организация таких экспозиций спровоцировала бы поток жалоб.