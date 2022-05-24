В ДНР заявили о скором развале ВСУ после введения нового закона

Боец ДНР заявил о скором развале ВСУ после разрешения применять оружие против солдат

Военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным Ситх высказался о законопроекте Верховной Рады Украины, в котором командирам разрешается применять оружие против солдат в случае ухода с позиций или отказа выполнить приказ. Слова бойца приводит «МК».

По мнению Ситха, нововведение в украинской армии повлечет за собой плачевные последствия для ВСУ: не исключено, что солдаты сами начнут убивать командиров. Военный отметил, что данный законопроект способствует легализации возможных убийств подчиненных со стороны командования.

«Ни для кого не секрет, что у нацбатовцев в отношении своих же применялись штрафы, телесные наказания и даже расстрелы. Это мина, заложенная законодателями Украины под собственную армию. Я думаю, что сейчас ВСУ как никогда близки к развалу», — высказался Ситх.

Боец НМ ДНР убежден, что после принятия подобного законопроекта солдаты ВСУ начнут массово сдаваться в плен, поскольку они будут осознавать, что военное командование в любом случае готово выстрелить им в спину. Хотя целью Киева и является усиление дисциплины в рядах украинской армии, подобные методы неизбежно приведут к протестам.

Ранее стало известно, что депутат Верховной Рады, член партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий офицерам ВСУ разрешить убивать солдат-дезертиров. Изменения могли внести в статут внутренней службы ВСУ об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.