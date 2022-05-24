Стало известно об угрозе в летящем во Владивосток самолете

ТАСС: неизвестный сообщил об угрозе взрыва в самолете, летящем из Москвы во Владивосток

Неизвестный сообщил о «минировании» самолета, выполняющего рейс из Москвы во Владивосток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, об угрозе взрыва стало известно из анонимного сообщения. Неизвестный также заявил о «минировании» здания аэропорта Шереметьево. Сотрудники экстренных служб начали проведение проверки авиагавани.

Ранее в мае также поступало сообщение об угрозе взрыва в двух самолетах, летевших в Москву из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. После посадки специалисты провели проверку лайнеров.

