Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Женщина начала говорить с ирландским акцентом после операции на миндалинах

7News: из-за редкой болезни китаянка после операции стала говорить с ирландским акцентом

Кадр: @angie.mcyen

28-летняя стоматолог Энджи Йен из-за редкой болезни после операции на миндалинах стала говорить с ирландским акцентом, несмотря на то что никогда не была в этой стране. Ее историей заинтересовалось издание 7News.

Женщина родилась на Тайване и в восемь лет переехала в Австралию. За всю жизнь китаянка никогда не бывала в Европе и у нее нет ирландских корней. Йен признается, что до операции даже не подозревала, что может говорить с иностранным акцентом. Когда стоматолог обнаружила проблему через неделю после проведенного в апреле 2021 года хирургического вмешательства, она сразу обратилась к врачам. Однако медики поначалу не могли дать объяснение столь странному побочному эффекту, потому просто советовали ей подождать и «позволить телу исцелиться».

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
Дети ночи Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Дети ночиЭтих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
15 августа 2019

В конце концов специалисты установили, что ирландское произношение появилось у Йен из-за болезни, вызванной нарушением работы мозга или иммунитета. Ее называют синдром иностранного акцента. В мире на данный момент зафиксировано всего около 100 случаев этого заболевания.

Спустя год после операции китаянка все еще говорит с протяжным ирландским акцентом, но он стал гораздо менее очевидным, чем в апреле 2021 года. «Мне все еще иногда трудно произносить слова, связанные с моей профессиональной деятельностью. Мне неловко, что люди с трудом понимают, что я говорю, и очень расстраиваюсь, когда меня просят повторить еще раз», — призналась стоматолог, добавив, что лекарства от этого расстройства не существует.

Ранее менеджер по маркетингу Джессика Орам воспользовалась подарком подруги и покрылась сыпью. По словам девушки, продукт идеально подходил ей и был совместим с сыворотками и кремами, которые она давно использовала. При этом через некоторое время юзерша начала замечать, что на ее лице стали появляться раздражение и высыпания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Патрушев оценил сроки спецоперации на Украине
76-летняя звезда «Ангелов Чарли» раскрыла секрет своей привлекательности
Патрушев призвал отказаться от Болонской системы образования в России
В ДНР назвали число отбитых у ВСУ городов и поселков
Захарова рассказала о разработке новой концепции внешней политики России
Названы возможные задачи Су-57 на Украине
Шнуров объявил о возвращении «Ленинграда» на сцену
Экономист высказался о судьбе курса доллара
В СКР возбудили дело после обстрела автомобиля с российским корреспондентом
Стало известно о сроках потепления в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.