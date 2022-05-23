Девушка воспользовалась подарком подруги и покрылась сыпью

Менеджер Орам умывалась средством, которое ей преподнесла подруга, и покрылась сыпью

Менеджер по маркетингу Джессика Орам воспользовалась подарком подруги и покрылась сыпью. Ее историей заинтересовались журналисты издания The Sun.

Приятельница Орам предложила ей включить в уход за кожей новое очищающее средство и преподнесла его в качестве презента. По словам героини материала, данный продукт идеально подходил ее типу кожи и был совместим с сыворотками и кремами, которые она давно использовала. Однако через некоторое время девушка начала замечать, что после умывания на ее лице начало появляться раздражение.

«Я считала, что это признак того, что это средство работает, и нужно лишь немного подождать, чтобы все прошло. Несмотря на то что мое лицо стало горячим, а щеки постоянно были красными и воспаленными, я продолжала придерживаться своего ухода», — рассказала она.

Впоследствии, как призналась девушка, скрывать болезненные воспаления под макияжем уже было невозможно. По этой причине Орам решила пересмотреть весь свой уход за кожей. «Поворотный момент наступил, когда я поняла, что использовала средство с истекшим сроком годности, которое подарила мне моя подруга», — пояснила менеджер. Кроме того, она отметила, что за время применения продукта по ее подбородку распространилась красная сыпь. «На нее было даже больно брызгать водой», — пожаловалась она.

В конце концов юзерше пришлось обратиться за помощью к дерматологу, чтобы вылечить свою кожу. Глава клиники Face the Future Кимберли Халм, к которой Орам ходила на прием, объяснила, что со временем косметика становится менее эффективна, а ее просроченные активные компоненты в составе могут повредить кожный барьер. По словам специалистки, если кожа становится раздраженной и покрасневшей после применения определенных средств, то необходимо сразу же перестать пользоваться теми продуктами, которые были в уходе. В данном случае Халм порекомендовала перейти на увлажняющие кремы и пенки для восстановления кожного покрова.

Блогерша Мэг из Британии назвала ежедневные привычки, которые портят состояние кожи. По словам юзерши с никнеймом allaboutskinstudio, нанесение кремов и сывороток на лицо с помощью пальцев может спровоцировать появление высыпаний и рубцов. Кроме того, раздражения на коже могут возникнуть из-за частой смены косметических средств.