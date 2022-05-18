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Блогерша назвала портящие кожу ежедневные привычки

Блогерша Мэг заявила, что нанесение кремов пальцами провоцирует появление высыпаний

Фото: Gabriela Palai / Pexels

Блогерша Мэг из Британии назвала три ежедневные привычки, которые портят состояние кожи. На видео в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

По словам юзерши с никнеймом allaboutskinstudio, нанесение кремов и сывороток на лицо с помощью пальцев может спровоцировать появление высыпаний и рубцов на лице. Кроме того, раздражения на коже могут возникнуть из-за частой смены косметических средств. «Кожа не успевает привыкнуть к одному уходу, как вы сразу же заменяете его другим. Это негативно сказывается на ее состоянии», — пояснила Мэг.

Вдобавок она отметила, что многие девушки не дают время кожному покрову впитать в себя полезные компоненты от средств. «Данный этап является ключевым моментом в рутине. Сначала позвольте одному продукту насытить вашу кожу в течение двух минут и только потом начинайте наносить другой», — пояснила пользовательница сети.

Ранее в мае основательница косметологической клиники The Green Room Clinic Ребекка Грин из Великобритании назвала три ускоряющих старение причины. По словам специалистки, нужно внимательно изучать составы удодовых препаратов. В них могут содержаться вредные для кожи алкоголь и минеральное масло, которое получают из нефти. Кроме того, отказ от применения солнцезащитного крема, витамина С и ретинола (витамина А) также могут спровоцировать старение кожи.

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Мария Винар
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