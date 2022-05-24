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Доктор Мясников предупредил об опасности распространенного исследования

Врач Александр Мясников заявил, что КТ может провоцировать рак

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности компьютерной томографии (КТ). В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что это распространенное исследование может провоцировать рак легких. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам специалиста, рентген не всегда может выявить рак легких. По этой причине врачи в крайних случаях направляют пациентов на КТ. «Мы не можем делать всем подряд КТ для того, чтобы выявить рак легких, потому что сама по себе компьютерная томография — излучение», — отметил доктор.

Врач подчеркнул, что 1,5-2 процента от всех случаев рака легких возникают в результате злоупотребления КТ. «Из 100 человек, которые получили диагноз рак, двое получили его из-за того, что они пошли когда-то на компьютерную томографию, ходили часто», — пояснил медик.

Ранее Мясников рассказал об опасности продолжительного кашля у курильщиков. По словам специалиста, этот симптом может свидетельствовать о раке легких.

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Асель Минбаева
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