Сенатор высмеял отказ Польши от российского газа

Сенатор Пушков назвал решение досрочно разорвать «ямальский» контракт «польским стилем»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Польши досрочно разорвать «ямальский» контракт на поставку российского газа. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Пушков высмеял отказ Польши от российского газа и назвал это решение «польским стилем».

«Польша досрочно расторгла соглашение с Газпромом о поставке газа и делает вид, что ей наш газ не нужен. При этом получает его реверсом из Германии, то есть на деле подтверждает, что нужен. Чисто польский стиль», — написал он.

23 мая Польша досрочно разорвала многолетние газовые отношения с Россией. Об этом сообщил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. «Через 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать», — подчеркнул он.