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Сенатор высмеял отказ Польши от российского газа

Сенатор Пушков назвал решение досрочно разорвать «ямальский» контракт «польским стилем»
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Польши досрочно разорвать «ямальский» контракт на поставку российского газа. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Пушков высмеял отказ Польши от российского газа и назвал это решение «польским стилем».

«Польша досрочно расторгла соглашение с Газпромом о поставке газа и делает вид, что ей наш газ не нужен. При этом получает его реверсом из Германии, то есть на деле подтверждает, что нужен. Чисто польский стиль», — написал он.

23 мая Польша досрочно разорвала многолетние газовые отношения с Россией. Об этом сообщил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. «Через 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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