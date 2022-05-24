Cуд оценил смерть ребенка в российской больнице в 20 тысяч рублей

Суд взыскал с больницы в Новосибирске 20 тысяч рублей за смерть ребенка от рака

В Новосибирске суд оценил в 20 тысяч рублей моральный вред, полученный местной жительницей Анной Титовой после смерти ее трехлетнего сына от рака в Краснообской районной больнице. Женщина утверждала, что врачи могли сделать больше для спасения мальчика и требовала от лечебного учреждения 5 миллионов рублей, пишет «КП-Новосибирск».

Из решения суда следует, что факт некачественного оказания медицинской помощи ребенку подтвержден, однако вердикт был вынесен в пользу медиков. «Cмерть [сына Титовой] обусловлена характером и тяжестью самого заболевания, а потому суд полагает, что разумным и справедливым, обеспечивающим баланс прав и законных интересов сторон будет размер компенсации морального вреда в сумме 20 тысяч рублей», — заявил на заседании судья, оглашая решение.

Мальчик, у которого врачи диагностировали рак головного мозга, умер в декабре 2020 года. По словам Титовой, в больнице, куда их с сыном положили в 2019 году, протекала крыша, а в углах помещений виднелась плесень. Женщина отметила, что назначенный ребенку врач реаниматолог больше специализировался на взрослых, а не на детях. «Было много случаев прокола вен, могли раз по восемь ткнуть ребенка, пока не попадали куда надо. Случайно допускали прокол легкого», — рассказала она.

Когда ребенок попал в общую реанимацию, Титова начала настаивать, чтобы мальчика перевели в детскую палату и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам женщины, врачи «по-хамски» реагировали на ее просьбу, в том числе и в день смерти ребенка. «Тогда я решила спросить про ИВЛ у заведующей. Только поднялась в палату, а тут она сама заходит и сообщает, что Вова умер», — вспомнила Титова.

По данным издания, кроме сына женщины, в реанимации Краснообской больницы за короткий срок умерли еще четверо детей. Их родители общими усилиями писали жалобы в Минздрав и прокуратуру, а также требовали сменить руководство онкологического отделения. По словам Титовой, после бесчисленных проверок ситуация начала меняться: заведующего отделением уволили, нормализовалось питание больных, был решен вопрос с наличием лекарств.

В декабре 2021 года региональный Следственный комитет (СК) возбудил дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Кроме того, ситуацию под личный контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин

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