Ведущий поставщик оборудования для нефтегазовой отрасли решил уйти из России

Швейцарский производитель насосов для энергетической отрасли Sulzer покинет Россию

Швейцарский концерн Sulzer, один из ведущих мировых производителей насосов для нефтегазовой и энергетической отраслей, решил покинуть российский рынок. Поставщик оборудования планирует немедленно избавиться от российских активов, указано в пресс-релизе на официальном сайте компании.

«Совет директоров сожалеет о том, что после десятилетней работы в России приходится принимать такое решение, но после тщательного изучения возможных вариантов пришел к выводу, что это лучшая идея для всех заинтересованных сторон», — говорится в сообщении компании об уходе.

Sulzer выразила благодарность сотрудникам по всему миру за работу в текущих напряженных условиях и отметила, что будет продолжать поддерживать 300 работников в России во время процесса выхода из бизнеса.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Sulzer имеет в России несколько дочерних компаний. Среди них «Зульцер Турбо Сервисес Рус» (сервис энергетических газовых турбин, среди клиентов — «Газпром энергохолдинг», «Т Плюс», ТГК-2 и другие), «Зульцер Хемтех» (производство и сервис теплообменных устройств и другого оборудования для ТЭК и нефтехимии), «Зульцер насосы».

Ранее об уходе из России также заявила сеть кофеен Starbucks. Компания закроет 130 заведений по всей стране. При этом Starbucks продолжит выплачивать зарплату почти двум тысячам российским сотрудникам в течение полугода, а также поможет им перейти на новую работу.