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В Швеции оценили угрозу страны после вступления в НАТО для России

Посол в США Олофсдоттер: угроза для России не вырастет после вступления Швеции в НАТО

Фото: Pixabay

Посол Швеции в США Карин Олофсдоттер призвала Россию не бояться вступления скандинавского государства в НАТО. По его оценкам, после присоединения к альянсу исходящая от страны угроза для России никоим образом не вырастет, сообщает РИА Новости.

«Это расширение НАТО и присоединение Швеции не носит конфронтационный характер в отношении России, однако мы видели, что она сделала, а потому защищаем нашу собственную безопасность», — заявила дипломат, добавив, что государство не представляет опасности для Москвы в настоящее время, а также не планирует становиться большей угрозой в дальнейшем.

Она также отметила, что намерения Швеции стать частью Североатлантического альянса никак не связано с возможными планами по размещению на территории государства иностранного военного контингента.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс рассказал, что страна нуждается в размещении войск НАТО численностью пять тысяч человек на своей территории для «защиты» от России и намерена просить об этом альянс.

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Марина Совина
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