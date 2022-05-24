Мужчина поймал на ската четырехметровую тигровую акулу

Daily Star: в США мужчина поймал на удочку четырехметровую тигровую акулу

В Южном Техасе, США, мужчина отправился на рыбалку, поймал четырехметровую тигровую акулу и побил личный рекорд. Об этом сообщает Daily Star.

В субботу, 21 мая, 36-летний Кристиан Халтерманн вместе с восьмилетним сыном взял удочки и отправился на рыбалку. Мужчина использовал ската в качестве наживки в надежде на крупный улов. Халтерманн отплыл на каяке на 900 метров от берега, зафиксировал удочку, вернулся на берег и стал ждать поклевки.

В какой-то момент клюнуло что-то крупное, и мужчина бросился к каяку, чтобы вытащить улов. После двух часов попыток он понял, что не справляется в одиночку, и попросил сына позвать кого-нибудь на помощь. Вскоре к Халтерманну присоединились два человека из близлежащего лагеря, и они втроем дотащили пойманную акулу до берега.

На суше американец определил, что акула — самка, измерил ее, сфотографировал и выпустил в воду. Длина рыбы составила четыре метра. До этого максимальная длина выловленной Халтерманном тигровой акулы составляла три метра.

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