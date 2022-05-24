Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Toyota приостановит производство из-за нехватки комплектующих

Toyota приостановит производство на 10 заводах в Японии на несколько дней в мае и июне

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor приостановит работу на десяти заводах в Японии на несколько дней в мае и июне. Компания скорректировала глобальный производственный план из-за нехватки комплектующих и локдауна в Шанхае на фоне новой волны коронавируса, сообщается в пресс-релизе на официальном сайте Toyota.

Производство компании по всему миру сократится на десятки тысяч автомобилей. В соответствии со скорректированным планом Toyota намерена произвести около 850 тысяч автомобилей — 250 тысяч единиц в Японии и 600 тысяч за рубежом.

В пресс-релизе уточняется, что с 25 по 27 мая будут остановлены 16 производственных линий. Помимо этого, еще четыре линии на трех заводах будут остановлены с 1 по 3 июня.

Ранее японский автоконцерн уже планировал сократить мировое производство в мае на десять процентов — до 700 тысяч автомобилей в месяц. Решение также было обусловлено сбоями в поставках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подготовке в США исторического соглашения на Ближнем Востоке
«Одноклассники» обновили популярный сервис
Пожаловавшихся на низкий боевой дух солдат ВСУ отправили в СИЗО за дезертирство
Россияне назвали главные причины стресса за последние месяцы
На Украине избили музыканта за песни на русском языке
Теннисист-чемпион из США объяснил ошибочность недопуска россиян до Уимблдона
Российский экспорт нефти по морю не пострадал от новых санкций
В ДНР возбудили дело против лидера украинской радикальной организации
Французский генерал оценил успехи России на Украине
Назван срок возвращения Starliner на Землю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.