Toyota приостановит производство из-за нехватки комплектующих

Toyota приостановит производство на 10 заводах в Японии на несколько дней в мае и июне

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor приостановит работу на десяти заводах в Японии на несколько дней в мае и июне. Компания скорректировала глобальный производственный план из-за нехватки комплектующих и локдауна в Шанхае на фоне новой волны коронавируса, сообщается в пресс-релизе на официальном сайте Toyota.

Производство компании по всему миру сократится на десятки тысяч автомобилей. В соответствии со скорректированным планом Toyota намерена произвести около 850 тысяч автомобилей — 250 тысяч единиц в Японии и 600 тысяч за рубежом.

В пресс-релизе уточняется, что с 25 по 27 мая будут остановлены 16 производственных линий. Помимо этого, еще четыре линии на трех заводах будут остановлены с 1 по 3 июня.

Ранее японский автоконцерн уже планировал сократить мировое производство в мае на десять процентов — до 700 тысяч автомобилей в месяц. Решение также было обусловлено сбоями в поставках.