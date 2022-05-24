Российский посол обвинил власти Британии в попытке изолировать дипломатов

Посол России в Лондоне Келин заявил о попытках Британии изолировать российских дипломатов

Власти Британии предпринимают попытки изолировать российских дипломатов от общественности, чтобы им было сложнее донести официальную позицию Москвы, в том числе и по спецоперации на Украине, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается посольства, то разъяснять нашу позицию о том, что происходит сейчас, до последнего времени было некому, поскольку официальный Лондон старается изолировать нашу дипломатическую работу от остального мира путем затруднения контактов. Парламентские связи также прекратились. Сложно, но работаем», — заявил посол.

Ранее посол заявлял, что Россия вправе ввести санкции в отношении одной из вещательных компаний Британии в качестве ответной меры на ограничительные меры в отношении ВГТРК и отдельных журналистов из России за освещение событий на Украине.