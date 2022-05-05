Россия допустила санкции в отношении вещательной компаний Британии

Посол Келин заявил, что Россия вправе ввести санкции против вещательной компаний Британии

Россия может ввести санкции в отношении одной из вещательных компаний Британии, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Его слова передает ТАСС.

Келин допустил, что Россия вправе ввести ответные санкции против одной из британских вещательных компаний. «Такие же санкции, которые будут наложены в отношении российского ВГТРК, будут применены российским правительством в отношении одной из вещательных компаний Великобритании», — заявил он.

О том, что власти Великобритании ввели санкции против государственной вещательной компании ВГТРК и отдельных журналистов из России за освещение событий на Украине, стало известно 4 мая. Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, по аналогичной причине также были приняты в отношении военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина.

31 марта сообщалось, что ограничения Великобритании были введены против МИА «Россия сегодня», телеканала RT и его генерального директора Алексея Николова, руководителя агентства Sputnik Антона Анисимова и ведущего ВГТРК Сергея Брилева, а также главы «Газпром-медиа» Александра Жарова.

До этого сообщалось, что Великобритания ввела санкции против ведущей программы «60 минут» на канале «Россия-1» Ольги Скабеевой, ведущего шоу «Международная пилорама» на НТВ Тиграна Кеосаяна и журналиста Антона Красовского. Помимо этого, в список включили гендиректора Первого канала Константина Эрнста, главреда радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна, тележурналиста Аркадия Мамонтова и писателя Захара Прилепина.