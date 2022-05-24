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Военнослужащие ЛНР начали применять оружие из США против ВСУ

Военнослужащие ЛНР начали использовать трофейное американское оружие против ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Трофейное натовское вооружение стало привычной экипировкой для бойцов Луганской народной республики (ЛНР), пишет РИА Новости.

Военнослужащие ЛНР начали применять по назначению одноразовые американские противотанковые гранатометы М72А5. Они используют их против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ЛНР пожаловались на бракованное трофейное вооружение из США. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уточнил, что в руки военных попало большое количество гранатометов и другого оружия. Он отметил, что Вашингтон поставляет Киеву технику «с неким браком, поскольку сроки вышли, батареи разряжены».

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Ранее стало известно, что военные склады в США пустеют из-за большого количества поставок вооружений Киеву, в связи с чем американские солдаты остаются без оружия. Пентагон поставил на Украину около трети своих запасов зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin.

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Марина Совина
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