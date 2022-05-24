CNN: США хотят высвободить дизельное топливо из резервов для снижения цен на рынке

Власти США допустили возможность высвобождения из резервов дизельного топлива для снижения цен на топливном рынке, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Власти США придумали способ снижения цен на топливном рынке: они хотят высвободить дизельное топливо из резервов. Представитель Белого дома уточнил, что президент США Джо Байден распорядился провести для этого подготовительные мероприятия. При этом американские дизельные резервы малы. Поэтому сдерживающий эффект такого шага будет весьма ограниченным по времени, отметили журналисты.

В марте американский лидер обвинил российские власти в рекордном росте цен на бензин в США. Он назвал ситуацию с ценами на топливо кризисом и отметил, что подорожание бьет по рядовым американцам на автозаправках.

При этом Байден признал, что дорожать бензин начал еще до событий на Украине из-за восстановления спроса после пандемии и не поспевающего за ним предложения.

