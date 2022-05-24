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Россиянина осудили за убийство сожительницы раскаленным утюгом

В Кургане осудили мужчину, зарезавшего пенсионера и убившего женщину раскаленным утюгом

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Кургане местного жителя осудили на 18 лет и три месяца за убийство сожительницы и пожилого россиянина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Во время заседания мужчина не признался в содеянном, однако коллегия присяжных, согласившись с позицией обвинения, посчитала доказанной его виновность и решила, что он не заслуживает снисхождения.

По данным следствия, 3 июля 2011 года в квартире на улице Половинской подсудимый, будучи пьяным, поссорился с 79-летним пенсионером, избил его, после чего зарезал. Помимо этого, 23 декабря 2020 года, находясь в квартире на улице Коли Мяготина, взял электрический утюг и включил его в розетку, после чего подошел к 36-летней женщине, которая лежала на диване, и раскаленной подошвой утюга несколько раз провел по ее голове, туловищу, рукам и ногам. Позже потерпевшая скончалась в больнице из-за термических ожогов с площадью поражения 40 процентов тела.

Ранее сообщалось, что в Башкирии задержали подозреваемую в двойном убийстве 68-летнюю пенсионерку. По версии следствия, она сожгла дом с выгнавшими ее на улицу мужчинами.

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Елизавета Новикова
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