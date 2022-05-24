Российские подростки затравили школьницу из-за ее диагноза

Ученица тюменской школы стала жертвой травли из-за диагноза ВИЧ

В Тюмени ученица одной из местных школ стала жертвой травли со стороны других подростков из-за диагностированного у нее ВИЧ. Об этом сообщил главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД в Тюменской области Владимир Романов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он рассказал, что девочка 2005 года рождения после смерти родителей проживает со своей бабушкой. В 2020 году школьница поделилась тем, что инфицирована ВИЧ, со своей близкой подругой, после чего об этом стало известно педагогам и остальным ученикам. «Как утверждает девочка, ни педагоги, ни родители, ни ее опекун не предпринимали никаких действий», — рассказал Романов.

Школьница самостоятельно обратилась в Центр профилактики и борьбы со СПИД, сотрудники которого вмешались в ситуацию. «Психолог совместно с социальным работником провела работу с девочкой, с классным руководителем. Ситуация стала исправляться в лучшую сторону», — подчеркнул врач.

Бабушка хотела перевести пострадавшую от травли девочку в другую школу, однако та решила продолжить обучение. По словам Романова, нападки на школьницу прекратились, а отношения с одноклассниками наладились.

Ранее детский психолог Екатерина Маденко заявила, что родители не должны позволять детям самостоятельно справляться с травлей в школе. По ее словам, в одиночку ребенок не в силах справиться с унижением и страхом.