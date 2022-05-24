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Отдохнувшая во Вьетнаме россиянка описала отдых фразой «цены ниже, чем в 2019-м»

Читательница «Тонкостей туризма» отдохнула во Вьетнаме за 178 тысяч рублей

Фото: Silver Ringvee / Unsplash

Российская туристка, отдохнувшая во Вьетнаме, рассказала о стоимости отдыха и ограничениях на курорте. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, тур на восемь ночей с включенными завтраками и ужинами обошелся путешественнице в 178 тысяч рублей на двоих. Россиянка отметила, что во Вьетнаме принимают карты «Мир», также у нее не возникло сложностей со снятием наличной валюты в банкоматах. По словам девушки, цены на курорте оказались ниже, чем в 2019-м.

«По поводу ПЦР и кодов — спрашивали их только при посадке на самолет в Москве, больше этот тест никому не нужен. Каждый раз, когда я протягивала эту бумажку проверяющему, он махал рукой, чтобы я не задерживала очередь», — описала обстановку с ограничениями читательница портала.

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Кроме того, туристка восхитилась чистотой пляжа, который «убирали вплоть до небольшого осколка раковины». Также она похвалила персонал отеля за вежливость и отзывчивость — девушка заметила, что работники говорят на русском намного лучше, чем на английском.

«Все рядом: кафе, магазины. Советую заглянуть в аптеку и посмотреть местную косметику и БАДы: многое сейчас в России не продается или стоит дороже в разы», — порекомендовала путешественница.

Ранее сообщалось, что с 15 мая для въезда во Вьетнам больше не потребуется сертификат о вакцинации или тесты на COVID-19 — россияне могут приехать в республику без визы на срок до 15 дней.

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Дарья Рыбак
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