Россиянам перечислили доступные для поездок без справок и тестов страны

АТОР: Вьетнам и Австрия принимают туристов без сертификатов и ПЦР-тестов

Российским туристам напомнили о странах, которые в мае отменили коронавирусные ограничения на въезд. Список составили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, с 15 мая для въезда во Вьетнам больше не потребуется сертификат о вакцинации или тесты на COVID-19 — россияне могут приехать в республику без визы на срок до 15 дней. Без любых медицинских справок принимает и Австрия — коронавирусные ограничения были сняты с 16 мая, однако для посещения европейкой страны придется оформить визу.

Также в АТОР перечислили страны, смягчившие в мае ограничения для туристов: с 17 мая ПЦР-тесты больше не потребуются для въезда в Марокко и Индонезию — путешествия стали доступными только при наличии сертификата вакцинации (признаются «Спутник V» и «Спутник Лайт»).

Кроме того, в мае обязательный масочный режим смягчили в Греции, Катаре, Руанде и мексиканском штате Кинтана-Роо, популярном благодаря курортам Тулум, Канкун, Плайя-дель-Кармен и Косумель. Ношение защитных средств не потребуется в большинстве общественных мест, за исключением медучреждений, аэропортов и проезда в транспорте.

Ранее в мае россиянам назвали доступные для прямых перелетов летом пляжные страны. Так, туристы могут без стыковок отправиться в Турцию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Бахрейн, Израиль, Катар и Шри-Ланку.