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Ушедшие из России компании задумали взять под внешнее управление

Госдума в первом чтении приняла законопроект о внешнем управлении ушедших из РФ компаний

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который подразумевает введение внешнего управления в ушедших из России компаниях. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект предполагает, что по решению суда в компаниях с иностранным участием, которые приостановили или прекратили деятельность на российском рынке после 24 февраля, можно будет ввести внешнее управление. При этом у бывших собственников будет право вернуть себе контроль или же продать свои акции. Это может коснуться компаний, где иностранцам принадлежит более 25 процентов акций.

На рассмотрение этот документ внесли в начале апреля. Как следует из пояснительной записки, механизм назначения внешнего руководства, предлагаемый в законопроекте, должен служить целям «защиты национальных интересов Российской Федерации, в том числе обеспечения безопасности государства и финансовой стабильности, а также прав и законных интересов организаций, кредиторов, работников и общества».

Как объяснял депутат Госдумы Анатолий Выборный, закон коснется тех компаний, чья деятельность необходима для стабильности государства, экономики и финансовой системы. По его словам, в случае принятия под закон подпадут единственные поставщики и поставщики критически важных продуктов.

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Платон Щукин
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