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Россиянка нашла тело девятилетнего сына в ванной

В Красноармейском районе Волгограда мать нашла тело девятилетнего ребенка в ванной

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Красноармейском районе Волгограда россиянка нашла тело девятилетнего сына в ванной. Об этом сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Дарья Буянова, пишет KP.RU.

По ее словам, предварительной причиной смерти ребенка стало отравление угарным газом. Он жил в квартире с матерью, бабушкой и тетей. Вечером в понедельник, 23 мая, школьник пошел в ванную и долго не выходил.

«В ходе осмотра места происшествия зафиксирован факт обратной тяги из вентиляционного канала при включенной вытяжке на кухне, в связи с чем продукты горения скапливались в ванной комнате», — сообщила Буянова.

Она добавила, что медики констатировали смерть мальчика по приезде в квартиру.

Ранее в Подмосковье нашли мертвыми в постели молодых парня и девушку. Их тела обнаружила подруга девушки. Она рассказала полицейским, что погибшая некоторое время назад перестала выходить на связь.

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Анастасия Шейкина
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