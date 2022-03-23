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В Подмосковье нашли мертвыми в постели молодых парня и девушку

В подмосковном Фрязино нашли мертвыми в постели молодых парня и девушку

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном Фрязино нашли мертвыми в постели молодых парня и девушку. Об этом сообщает в среду, 23 марта, РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, их тела обнаружила подруга девушки. Россиянка рассказала полицейским, что погибшая некоторое время назад перестала выходить на связь. Девушка забила тревогу и отправилась в квартиру, где проживали молодые люди. Зайдя в жилище, она обнаружила их тела.

По некоторым данным, на месте случившегося нашли две предсмертные записки. Оперативники проводят проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли мертвой девушку у дома мужчины, с которым она провела ночь. Прибывшие на место правоохранители опросили хозяина квартиры, в которой побывала погибшая. Мужчина рассказал, что ночь они провели с девушкой вместе по обоюдному согласию. Как жительница Петербурга звонила в службу спасения, он не слышал.

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Анна Щербакова
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