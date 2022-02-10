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Девушку-фотографа нашли мертвой после ночи с незнакомцем под окнами его дома

В Петербурге нашли мертвой девушку у дома мужчины, с которым она провела ночь

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В поселке Шушары Санкт-Петербурга под окнами одного из домов нашли мертвой 23-летнею девушку-фотографа. Накануне россиянка познакомилась с мужчиной и приехала в поселок к нему, вместе молодые люди провели ночь, сообщает в четверг, 10 февраля, Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям канала, девушка обращалась в службу спасения, чтобы заявить об изнасиловании, за несколько минут до трагедии. Ее тело нашел под окнами проходивший мимо сантехник.

Прибывшие на место правоохранители опросили хозяина квартиры, в которой побывала погибшая. Мужчина рассказал, что ночь они провели с девушкой вместе по обоюдному согласию. Как жительница Петербурга звонила в службу спасения, он не слышал.

Полицейские проводят проверку, чтобы установить истинные причины случившегося.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Ялты постоянно оскорбляла беременную дочь из-за ее жениха-украинца, доведя женщину до суицида.

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Анна Щербакова
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