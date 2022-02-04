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Россиянку заподозрили в доведении беременной дочери до самоубийства

Пенсионерка из Ялты оскорбляла беременную дочь из-за жениха-украинца, доведя ее до суицида

Фото: Pixabay

Пенсионерка из Ялты постоянно оскорбляла беременную дочь из-за ее жениха-украинца, доведя женщину до суицида. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Россиянка с двумя детьми познакомилась с гражданином Украины. Вскоре молодые люди решили жить вместе и сняли комнату. Позже женщина забеременела в третий раз, тогда мужчина сделал россиянке предложение.

Выбор дочери не устраивал мать. Пожилая женщина брала на выходные внуков и тратила на них свои сбережения, а дочь с будущим зятем никак не возмещали ей расходы.

Тогда пенсионерка избрала другую тактику: она начала постоянно отправлять дочери сообщения, в которых оскорбляла ее избранника и собственных внуков. После очередной такой гневной СМС-переписки мужчина обнаружил свою возлюбленную в квартире мертвой.

Следователи проводят проверку по факту доведения до самоубийства.

В декабре 2021 года в Красноярске женщина задушила пятилетнюю дочь и покончила с собой. Тело ребенка обнаружили в квартире, тело матери — около подъезда.

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Анна Щербакова
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