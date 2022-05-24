Ярмольник ответил назвавшему его «абстрактным объектом» Охлобыстину

Актер Ярмольник заявил, что критиковавший его коллега Охлобыстин никогда не был ему другом

Актер и бывший член жюри КВН Леонид Ярмольник ответил на критику коллеги Ивана Охлобыстина, который ранее назвал его «абстрактным объектом» и заявил об отсутствии с его стороны хороших поступков. Эти высказывания звезда кино и театра прокомментировал в беседе с изданием «Телепрограмма».

По словам Ярмольника, он не знает, что Охлобыстин сказал о нем плохого или хорошего. «Что значит абстрактный объект?» — задался вопросом актер. Он также заявил, что Охлобыстин никогда не был его другом.

«Если Иван Охлобыстин думает, что я не сделал ничего хорошего, то пусть он спросит у своих друзей, делал ли я что-то хорошее. Это видели все, кроме Охлобыстина», — заключил Ярмольник.

Охлобыстин высказался о Ярмольнике в беседе с изданием Starhit. Он отметил, что в прошлом зря покритиковал актера за предполагаемую эмиграцию из России. «Никому он зла не сделал, как, впрочем, и хорошего. Абстрактный объект», — описал Охлобыстин коллегу.

Ярмольник ранее опроверг сообщения о предполагаемом переезде из России в Юрмалу. Актер отметил, что находится в Латвии, так как навещает там внуков.