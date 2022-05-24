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Вооруженный охранник взял в плен трех девушек в Екатеринбурге

Охранник с ножом взял в плен трех девушек в Екатеринбурге

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

В Екатеринбурге вооруженный ножом сотрудник ЧОП взял в плен трех девушек, которые хотели разойтись по домам после совместной посиделки — в Следственном комитете России (СКР) возбудили уголовное дело после случившегося. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 24 мая, сообщили в СКР по Свердловской области.

По данным ведомства, инцидент случился в апреле — охранник и три знакомых ему девушки вместе распивали спиртное. В какой-то момент девушки решили разойтись по домам, но мужчина взял в руки нож и никого не выпускал из своей квартиры.

Представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что одна из заложниц смогла сбежать и добраться до сотрудников полиции. Тогда на адрес приехал участковый, который помог освободить двух других пленниц и заставил сдаться фигуранта.

Ранее в Москве полиция поймала вымогателей, которые похитили мужчину и требовали у него шесть миллионов рублей. Двое из вымогателей приехали из Северо-Кавказского федерального округа, третий — из другой страны.

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Леонид Микуляк
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