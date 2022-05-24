В Совфеде отреагировали на готовность Зеленского встретиться с Путиным

Сенатор Цеков заявил, что президент Зеленский не является самостоятельным политиком

Во встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет смысла, так как украинский лидер не является самостоятельным политиком. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, пишут «Известия».

По словам сенатора, Зеленским руководят интересы народов других стран, а не народа Украины. Кроме того, его действия направляются США и некоторыми государствами Европы. «Тогда для чего с ним говорить, если он исполняет роль президента как актер. Он играет эту роль», — сказал Цеков.

Вместе с тем он отметил, что переговоры между Россией и Украиной идут в постоянном режиме, несмотря на сложность ситуации. Путин постоянно созванивается с руководителями европейских стран, зачастую по их инициативе, заключил сенатор.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным только по вопросу прекращения конфликта. Он подчеркнул, что не намерен вести переговоры с другими политиками и дипломатами из России.