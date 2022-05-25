Лукашенко сделает заявление о будущем ЕАЭС

Президент Белоруссии Лукашенко сделает заявление о том, каким он видит будущее ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделает заявление о том, каким он видит будущее Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на предстоящем саммите организации 27 мая. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

Бывший премьер-министр республики Михаил Мясникович предположил, что на саммите ЕАЭС Лукашенко уделит особое внимание перспективам бизнес-сообществ в союзе.

Также Мясникович уверен, что Лукашенко верит в развитие Евразийского экономического союза.

Ранее в ЕАЭС изъявили желание уйти от доллара во взаиморасчетах. Также для стран-участниц Евразийского экономического союза были смягчены правила въезда в Россию по суше.