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В МИД России заявили о желании стран ЕАЭС уйти от доллара

Директор департамента МИД России Евдокимов заявил, что страны ЕАЭС хотят отойти от доллара

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) хотят уйти от доллара во взаиморасчетах. Об их желании рассказал в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

По его словам, еще до последних санкций Запада в отношении российской финансовой и банковской системы доля нацвалют во взаиморасчетах стран ЕАЭС превышала 70 процентов.

«Значительное внимание уделяется вопросам более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах и отходу от использования доллара», — пояснил Евдокимов.

Ранее первый замглавы МИД Казахстана Акан Рахметуллин рассказал, что США стараются ослабить влияние введенных в отношении России санкций на экономику Казахстана — партнера России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Он отметил, что сухопутная граница Казахстана с Россией — самая протяженная в мире, и страна не может остаться в стороне от последствий ограничений.

Марина Совина
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