В МИД России заявили о желании стран ЕАЭС уйти от доллара

Директор департамента МИД России Евдокимов заявил, что страны ЕАЭС хотят отойти от доллара

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) хотят уйти от доллара во взаиморасчетах. Об их желании рассказал в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

По его словам, еще до последних санкций Запада в отношении российской финансовой и банковской системы доля нацвалют во взаиморасчетах стран ЕАЭС превышала 70 процентов.

«Значительное внимание уделяется вопросам более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах и отходу от использования доллара», — пояснил Евдокимов.

Ранее первый замглавы МИД Казахстана Акан Рахметуллин рассказал, что США стараются ослабить влияние введенных в отношении России санкций на экономику Казахстана — партнера России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Он отметил, что сухопутная граница Казахстана с Россией — самая протяженная в мире, и страна не может остаться в стороне от последствий ограничений.