В МИД России заявили о желании стран ЕАЭС уйти от доллара
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) хотят уйти от доллара во взаиморасчетах. Об их желании рассказал в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.
По его словам, еще до последних санкций Запада в отношении российской финансовой и банковской системы доля нацвалют во взаиморасчетах стран ЕАЭС превышала 70 процентов.
«Значительное внимание уделяется вопросам более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах и отходу от использования доллара», — пояснил Евдокимов.
Ранее первый замглавы МИД Казахстана Акан Рахметуллин рассказал, что США стараются ослабить влияние введенных в отношении России санкций на экономику Казахстана — партнера России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Он отметил, что сухопутная граница Казахстана с Россией — самая протяженная в мире, и страна не может остаться в стороне от последствий ограничений.