США решили помочь партнеру России

Замглавы МИД Казахстана рассказал о стараниях США смягчить последствия санкций для страны

США стараются ослабить влияние введенных в отношении России санкций на экономику Казахстана — партнера России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). О решении Вашингтона помочь республике справиться с ситуацией рассказал первый замглавы МИД страны Акан Рахметуллин, его слова цитирует ТАСС.

«Американская сторона максимально старается смягчить, минимизировать действие этих [антироссийских] санкций на казахстанскую экономику. Поэтому работа в этом направлении будет продолжаться в дальнейшем», — объяснил он.

Чиновник отметил, что сухопутная граница Казахстана с Россией — самая протяженная в мире, и страна не может остаться в стороне от последствий ограничений.

Ранее в апреле казахстанское Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подсчитало количество россиян и граждан Белоруссии, открывших счета или карты в банках Казахстана: с 24 февраля по 8 апреля в банках Казахстана открыли счета (текущие или карточные) 11 940 граждан России и Белоруссии.

Ведомство привело статистику в ответ на материалы СМИ о том, что россияне начали массово открывать счета в казахстанских банках после ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard. В связи с этим центробанк страны выпустил инструкцию для коммерческих банков, в которой обязал их проводить проверку перед открытием счетов нерезидентам во избежание репутационных рисков.

