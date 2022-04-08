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Подсчитано число открывших счета в Казахстане россиян

Власти Казахстана подсчитали число открывших счета в местных банках россиян

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Казахстанское Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подсчитало количество россиян и граждан Белоруссии, открывших за последние 1,5 месяца счета или карты в банках Казахстана, сообщает издание Zakon.kz.

По данным ведомства, с 24 февраля в банках Казахстана открыли счета (текущие или карточные) 11 940 граждан России и Белоруссии. Притом 10 725 из них были открыты при личном присутствии заявителей, 1215 счетов открыты дистанционно.

Всего на данный момент в казахстанских банках открыты 162 тысячи счетов гражданам России и Белоруссии. Ведомство привело статистику в ответ на публикации в СМИ, в которых утверждалось, что россияне начали массово открывать счета в казахстанских банках после ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard.

В связи с этим Нацбанк Казахстана выпустил инструкцию для коммерческих банков, в которой обязал их проводить проверку перед открытием счетов нерезидентам во избежание репутационных рисков.

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Платон Щукин
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