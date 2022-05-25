Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Уго Дельен
1:3
Завершен
Карен Хачанов
Ролан Гаррос (м)
Айла Томлянович
1:2
Завершен
Варвара Грачёва
Ролан Гаррос (ж)
Каролин Гарсия
2:1
Завершен
Екатерина Александрова
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
СКА-Хабаровск
1:0
Завершен
Химки
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Оренбург
2:2
Завершен
Уфа
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Рома
0:0
1-й тайм
live
Фейеноорд
Лига конференций|Финал
Спорт

Тренер Бивола жестко ответил на критику украинца Гвоздика в адрес россиянина

Тренер российского боксера Бивола заявил, что у украинца Гвоздика заболевание мозга
Геннадий Машьянов

Геннадий Машьянов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрия Бивола, жестко ответил на слова украинского боксера Александра Гвоздика. Его цитирует приводит «МК-Спорт».

«Может, у него что-то плохо, со здоровьем неважно, голова кружится или какие-то симптомы головных заболеваний. Как это называется? Заболевание мозга», — заявил Машьянов. Он подчеркнул, что считал Гвоздика разумным боксером, однако теперь не уверен в этом.

Ранее Гвоздик высказался о поединке между Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом. Он заявил, что судьи должны были засчитать Биволу поражение в бою с мексиканцем.

Поединок Бивола и Альвареса прошел в Лас-Вегасе в ночь на 8 мая. Российский спортсмен победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе.

Для 31-летнего Бивола победа стала 20-й в карьере. Россиянин ни разу не проиграл на профессиональном ринге. 31-летний Альварес потерпел второе поражение при 57 победах.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
На Украине рассказали о предложении Евросоюза отдать России территории
В России подешевел один вид автомобилей
Эксперт по ремонту назвала шесть способов обновить дом к лету за час
Минтруд назвал величину прожиточного минимума после индексации
Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до конца сентября
Бузова раскрыла детали переезда в московскую квартиру
Тренер Бивола жестко ответил на критику украинца Гвоздика в адрес россиянина
41-летняя Жизель Бюндхен снялась в рекламе в облегающем боди и без макияжа
Премьер Японии попал в неловкую ситуацию на встрече с Байденом
Сербия заявила о невозможности ввести санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.