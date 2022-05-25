Тренер Бивола жестко ответил на критику украинца Гвоздика в адрес россиянина

Тренер российского боксера Бивола заявил, что у украинца Гвоздика заболевание мозга

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрия Бивола, жестко ответил на слова украинского боксера Александра Гвоздика. Его цитирует приводит «МК-Спорт».

«Может, у него что-то плохо, со здоровьем неважно, голова кружится или какие-то симптомы головных заболеваний. Как это называется? Заболевание мозга», — заявил Машьянов. Он подчеркнул, что считал Гвоздика разумным боксером, однако теперь не уверен в этом.

Ранее Гвоздик высказался о поединке между Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом. Он заявил, что судьи должны были засчитать Биволу поражение в бою с мексиканцем.

Поединок Бивола и Альвареса прошел в Лас-Вегасе в ночь на 8 мая. Российский спортсмен победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе.

Для 31-летнего Бивола победа стала 20-й в карьере. Россиянин ни разу не проиграл на профессиональном ринге. 31-летний Альварес потерпел второе поражение при 57 победах.