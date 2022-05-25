Россиян предупредили о блокировках гаджетов с «серого» рынка

Глава РАЭР Карпов предупредил россиян о возможных блокировках «серых» гаджетов

При поставках электроники в рамках параллельного импорта существуют риски для покупателей. Так, производитель может заблокировать устройство, которое было ввезено в страну без разрешения, заявил в разговоре с «Лентой.ру» председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭР) Андрей Карпов.

Ранее ретейлеры начали завозить в страну «серую» электронику после ухода известных зарубежных брендов с российского рынка. Для этого используется схема параллельного импорта, которая подразумевает ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя, например при посредничестве третьих компаний. О начале тестовых закупок товаров таким путем открыто заявила сеть «М.Видео».

По словам Карпова, риски поставок электроники в рамках параллельного импорта заключаются в том, что правообладатель может отследить перемещение товара в другую страну и, посчитав это нарушением договора, применить санкции. Так, производитель может дистанционного заблокировать электронные гаджеты, полагает он. «Причем блокировка может быть осуществлена не в момент активации, а спустя некоторое время после использования, что соответственно вызовет негативную реакцию потребителя — владельца гаджета», — подчеркнул Карпов

Также компании, которые являются официальными представителями брендов, могут опасаться реализовывать данную продукцию, поступившую не от официального дистрибьютера или производителя, так как в последующем это может отразиться на дальнейшем сотрудничестве с ними Андрей Карпов председатель РАЭР

Минпромторг разрешил параллельный импорт некоторых товаров в Россию в начале мая. В их число вошли автомобили и запчасти к ним, фармацевтическая продукция, бытовая техника и электроника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав — всего 50 групп товаров.

