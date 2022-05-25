Захарова вспомнила о давнем споре с Чубайсом после слитой переписки

Захарова рассказала о команде пиарщиков Чубайса для ведения полемики в соцсетях

Бывший глава «Роснано» и экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайc нанял пиарщиков, чтобы вести в соцсетях полемику с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Об этом она написала в своем Telegram-канале, ссылаясь на слитую переписку Чубайса с помощниками.

По словам Захаровой, бывший политик нанял пиарщиков со стороны — постоянные сотрудники, отмечает представитель МИД, советовали ему «не пробивать очередное дно». «Как следует из письма, Чубайс попросил помощи — ВНИМАНИЕ! — в подготовке "одной короткой фразы про Захарову". В том же письме он признает, что "все его пиарщики" (а сколько их было, кстати? рать, не меньше)" в состоянии шока и депрессии", а ему — "все нравится"», — написала Захарова.

Представитель МИД назвала переписку Чубайса разоблачением российского либерализма. По ее мнению, человек, искренне защищающий свободу слова как один из оплотов либеральной мысли, никогда не стал бы заказывать пиарщикам травлю оппонента по публичной дискуссии. «А вот представитель либеральной диктатуры стал. (...) Вы, Анатолий Борисович, хотели купить "одну короткую фразу"? Есть у меня для вас и бесплатно: проклятый апостол "святых 90-х"», — добавила она.

Полемика между Чубайсом и Захаровой возникла после выступления главы «Роснано» 16 января на Гайдаровском форуме, в ходе которого он, рассуждая о неэффективности действующей в стране системы электроснабжения, заявил, что значительная часть населения живет бедно. Захарова не согласилась с утверждением Чубайса и указала на его причастность к явлениям в российской экономике. Дипломат и бывший топ-менеджер обменивались заявлениями, пока последний не признал победу Захаровой.