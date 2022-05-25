Созданы роботы для домашней уборки

Dyson представила прототипы роботов для автоматической уборки дома

Dyson анонсировала создание роботов, которые будут помогать людям по дому. Об этом сообщает издание The Guardian.

Инженеры корпорации представили прототипы роботов, способных заниматься автоматической уборкой и помогать людям в домашних делах. В линейку умных машин входят аппараты, которые с помощью манипуляторов готовы выполнять различные задания и рутинную работу.

В качестве примера специалисты Dyson показали устройство, имеющее роботизированную руку с насадкой-пылесосом для очистки мебели. Другой похожий робот имеет манипулятор с мягким захватом, с помощью которого он может перемещать и раскладывать посуду. Также благодаря похожему манипулятору машина способна собирать мелкие предметы по дому — например, детские игрушки.

По оценке инженеров, Dyson может запустить готовые образцы роботов в продажу к 2030 году. Компания объявила о найме 250 инженеров-робототехников, специализирующихся на технологиях в области компьютерного зрения и машинного обучения. В течение следующих пяти лет корпорация намерена взять на работу еще не менее 700 сотрудников. На развитие новых технологий в 2022 году будет выделено около 750 миллионов долларов.

В конце марта Dyson анонсировала наушники Zone, имеющие встроенную систему для фильтрации воздуха. Устройство забирает окружающий воздух с помощью компрессоров, а затем прогоняет его через фильтры и направляет на дыхательные органы пользователя.