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Созданы роботы для домашней уборки

Dyson представила прототипы роботов для автоматической уборки дома

Кадр: Dyson / YouTube

Dyson анонсировала создание роботов, которые будут помогать людям по дому. Об этом сообщает издание The Guardian.

Инженеры корпорации представили прототипы роботов, способных заниматься автоматической уборкой и помогать людям в домашних делах. В линейку умных машин входят аппараты, которые с помощью манипуляторов готовы выполнять различные задания и рутинную работу.

В качестве примера специалисты Dyson показали устройство, имеющее роботизированную руку с насадкой-пылесосом для очистки мебели. Другой похожий робот имеет манипулятор с мягким захватом, с помощью которого он может перемещать и раскладывать посуду. Также благодаря похожему манипулятору машина способна собирать мелкие предметы по дому — например, детские игрушки.

По оценке инженеров, Dyson может запустить готовые образцы роботов в продажу к 2030 году. Компания объявила о найме 250 инженеров-робототехников, специализирующихся на технологиях в области компьютерного зрения и машинного обучения. В течение следующих пяти лет корпорация намерена взять на работу еще не менее 700 сотрудников. На развитие новых технологий в 2022 году будет выделено около 750 миллионов долларов.

В конце марта Dyson анонсировала наушники Zone, имеющие встроенную систему для фильтрации воздуха. Устройство забирает окружающий воздух с помощью компрессоров, а затем прогоняет его через фильтры и направляет на дыхательные органы пользователя.

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Андрей Ставицкий
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