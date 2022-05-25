В Кисловодске пройдет фестиваль морепродуктов и деликатесов

Мэр Кисловодска Моисеев: в мае на курорте пройдет фестиваль морепродуктов и деликатесов

В Кисловодске 27 и 28 мая пройдет фестиваль морепродуктов и итальянских деликатесов. Об этом сообщил глава курорта Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

«В этом году решили отметить наступление лета вкусным фестивалем морепродуктов и итальянских деликатесов. Площадкой фестиваля станет самая длинная пешеходная улица региона — обновленный проспект Ленина, который постепенно превращаем в точку притяжения для всех», — написал мэр города.

Моисеев отметил, что для жителей и гостей Кисловодска в рамках мероприятия будет организована дегустация новых блюд и деликатесов из устриц, крабов, лангустов, раков, мидий и креветок. Кроме того, участники фестиваля смогут понаблюдать за соревнованием между поварами и роботом Qummy. Юных зрителей также ждет развлекательная программа и различные мастер-классы.

Ранее сообщалось, что в поселках Правоберезовский, Новокисловодский, Левоберезовский и Луначарский под Кисловодском в рамках программы по благоустройству в 2023 году установят освещение и отремонтируют дороги. Также там построят многофункциональные детские площадки с уличными тренажерами и зонами отдыха.