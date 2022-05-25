ЕC захотел построить газопровод между Испанией и Италией

Еврокомиссия рассматривает вопрос о строительстве газопровода между Испанией и Италией

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает вопрос о строительстве газопровода между испанской Барселоной и итальянским Ливорно через Средиземное море протяженностью 700 километров, пишет испанская газета El País. Проект потребует инвестиций в размере от 2,5 до 3 миллиардов евро, а его реализация займет 1-2 года.

План Евросоюза REPowerEU по отказу от российского топлива в ответ на начало спецоперации на Украине предусматривает переориентацию на альтернативных поставщиков, наращивание доли возобновляемой энергии и режим экономии. Испания располагает самым большим объемом мощностей по регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Европе, однако транспортировать топливо в другие европейские страны с полуострова сейчас затруднительно.

11 мая Reuters сообщил, что итальянская газовая компания Snam договорилась с испанской Enagas об изучении возможности строительства трубопровода. На итальянском предприятии заявили, что, если ЕС захочет его проложить, из одной страны в другую можно будет поставлять до 30 миллиардов кубометров газа в год.

Генеральный директор испанской Enagás Артуро Гонсало заявил El País, что компания работает над развитием отношений с Италией, чтобы укрепить энергобезопасность Европы. Чтобы подчеркнуть, что проект вписывается в «зеленый» план Европы по отказу от ископаемого топлива, он сказал, что «речь идет о соединениях, спроектированных для транспортировки водорода, хотя в первые годы они будут использоваться для транспортировки природного газа».

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что этот проект поможет направлять больше ресурсов из южного Средиземноморья в северную Европу, однако добавил, что «это всего лишь гипотеза, требующая изучения». Правительство Испании, в свою очередь, настаивает на том, чтобы строительство финансировалось из общего бюджета ЕС или Италией совместно с государствами Центральной и Северной Европы.

Газопровод между Барселоной и Ливорно — уже вторая по счету инициатива Испании, направленная на замещение российских поставок. Брюссель также обдумывает возрождение другого газового проекта под названием Midcat (трубопровод из Испании во Францию). Еврокомиссия поддержала его строительство еще в начале 2000-х, однако тогда Франция назвала проект нерентабельным, поскольку традиционные источники энергии стали быстро заменяться возобновляемыми. Если ЕК все же решит построить оба трубопровода, зависимость региона от российского газа снизится на 66 процентов.

