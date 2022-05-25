На улицы Нижнего Новгорода вышли первые городовые

Мэр Нижнего Новгорода объявил, что на центральные улицы города вышли первые городовые

Первые городовые вышли на центральные улицы Нижнего Новгорода в воскресенье, 22 мая. Об этом сообщил глава приволжской столицы Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

«Уже сегодня во время прогулок вы сможете увидеть на Большой Покровской городовых. Они будут в исторической форме. Не стесняйтесь — подходите и фотографируйтесь с ними, задавайте вопросы о городе, узнавайте дорогу к нужным вам местам», — объявил мэр города.

По его словам, главная задача городовых — следить за порядком в общественных местах и помогать людям в затруднительных ситуациях. Отмечается, что каждый из них знает азы первой доврачебной помощи, историю города, основы права и юриспруденции, а также пожарной безопасности.

Основными маршрутами патрулирования стали улицы Рождественская, Большая Покровская, Варварская, набережные Федоровского, Нижневолжская и Верхневолжская, а также площади Горького и Минина и Пожарского.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 11 июня пройдет летний фестиваль «Столица закатов», в рамках которого на городских набережных по выходным начнут появляться музыканты и художники, также будут проводиться уличные спектакли.