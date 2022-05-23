В Нижнем Новгороде летом пройдет фестиваль «Столица закатов»

Фестиваль «Столица закатов» стартует в Нижнем Новгороде 11 июня

В Нижнем Новгороде 11 июня стартует летний фестиваль «Столица закатов». Как уточняет со ссылкой на главу Минкульта региона Олега Берковича «Интерфакс», в этом году организаторы мероприятия задействуют сразу несколько популярных площадок города.

В частности, на городских набережных по выходным начнут появляться музыканты и художники, также будут проводиться уличные спектакли. В сквере Свердлова жителей и гостей города будут радовать диджей-сетами и гастрономическими акциями, а в Александровском саду в рамках проекта «Столица закатов. Ракушка» можно будет послушать исполнителей классической, акустической и инди-музыки.

Организаторы не забыли и о любителях ночной жизни — специально для них в новом кластере на Красной слободе с 3 июня начнет работать площадка «Столица закатов. После заката». Кроме того, летом собираются провести несколько концертов в Губернаторском саду.

Гастрономические акции, уточняет агентство, также будут проходить на улицах Рождественская и Кожевенная.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан состоится первый международный фестиваль тепловых аэростатов International Balloon Fiesta. Уточнялось, что мероприятие пройдет с 3-го по 5 июня в Верхнеуслонском и Зеленодольском районах республики.