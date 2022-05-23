В Татарстане пройдет первый международный фестиваль тепловых аэростатов

В Татарстане пройдет первый фестиваль тепловых аэростатов International Balloon Fiest

В Республике Татарстан состоится первый международный фестиваль тепловых аэростатов International Balloon Fiesta. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает «Татар-информ».

Мероприятие пройдет с 3-го по 5 июня в Верхнеуслонском и Зеленодольском районах республики. Там соберутся лучшие воздухоплаватели со всей России и Армении. Участники фестиваля пролетят над Свиягой и Волгой.

Всего в полете примут участие десять воздушных шаров, управляемых аэронавтами из Москвы, Еревана, Казани, Дмитрова, Уфы, Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы. Организаторы предупредили о возможном переносе мероприятия на другие даты в случае плохой погоды.

Ранее стало известно, что в Чувашии состоится 16-ый фестиваль-марафон «Песни России-2022». Мероприятие пройдет под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.