Грушинский фестиваль в Самарской области пройдет в формате опен-эйра

Грушинский фестиваль авторской песни пройдет с 30 июня по 3 июля на Мастрюковских озерах

Всероссийский 49-й фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет с 30 июня по 3 июля в формете опен-эйра. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Самарской области.

Так, мероприятие состоится после двухлетнего перерыва на традиционной площадке — фестивальной поляне на Мастрюковских озерах.

Отмечается, что в ближайшее время организаторы объявят старт конкурса авторской песни. Председателем жюри будет поэт и бард Александр Городницкий.

Грушинский фестиваль авторской песни — один из старейших и крупнейших фестивалей мира. Традиционно он проводится в первых числах июля на Мастрюковских озерах под Самарой в форме туристического слета, в условиях палаточного лагеря. Главная концертная площадка мероприятия — плавучая сцена в форме гитары. Фестиваль носит имя самарского студента Валерия Грушина, погибшего в 1967 году на реке в Сибири при спасении детей, перевернувшихся на лодке.

Ранее в мае сообщалось, что в Самарской области со 2 по 5 июня впервые пройдет международный фестиваль «Музыкальная экспедиция». Концерты запланированы в Струковском саду, на территории дома-музея художника Ильи Репина в селе Ширяево и в нескольких музеях города.