Венгрия поделится газохранилищами с Сербией

В Минфине Сербии заявили о планах направить 500 млн кубометров газа в ПХГ Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности страны поделиться подземными хранилищами газа (ПХГ) с Сербией до следующей зимы, передает Reuters. В свою очередь, министр финансов Сербии Синиша Мали сообщил о планах направить 500 миллионов кубометров газа в венгерские ПХГ до конца июня. Представители стран договорились о сотрудничестве в сфере энергетической безопасности на фоне обострившегося энергокризиса в регионе.

Глава Минфина Сербии отметил, что к октябрю страна будет иметь в запасе около 3 миллиардов кубометров газа в разных хранилищах, в том числе в венгерских. Венгрия значительно опережает европейских соседей по объему ПХГ. Они могут вместить более 6 миллиардов кубометров газа, что в несколько раз больше объемов сербских хранилищ. Даже несмотря на то, что в настоящее время Венгрия активно запасается топливом в преддверии зимы, ПХГ заполнены примерно на четверть.

После начала спецоперации на Украине Венгрия и Сербия, как и другие европейские страны, пытаются снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако немедленный отказ от топлива из России угрожает их энергетической безопасности. Так, Венгрия заявила, что не поддержит предложение ЕС о введении полного или частичного нефтяного эмбарго в отношении России до тех пор, пока не получит гарантий помощи в случае прекращения поставок.

Хотя Сербия продолжает заключать новые контракты с «Газпромом», она также надеется на помощь других стран в снижении зависимости от российского газа и хочет получать значительный объем топлива от других поставщиков. В достижении цели поможет завершение строительства газотранспортной связки между Сербией и Болгарией, намеченное на сентябрь 2023 года.