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Северная Корея подготовилась к седьмым ядерным испытаниям

КНДР провела испытания детонирующего устройства для подготовки к ядерным испытаниям

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Власти Северной Кореи провели испытания детонирующего устройства ядерного боеприпаса в рамках подготовки к седьмым ядерным испытаниям. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Южной Кореи.

Работа над подготовкой к очередным ядерным испытаниям шла не на ядерном полигоне Пхунгери, заявили в Сеуле. Пока неизвестно, когда именно в Пхеньяне собираются проводить ядерные испытания.

Кроме того, Северная Корея уже в четвертый раз за месяц провела запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Пуск произошел на следующий день после завершения первого азиатского турне президента США Джо Байдена в качестве главы государства. Южная Корея пустила две ракеты в ответ.

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Виктория Кондратьева
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