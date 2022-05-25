Северная Корея подготовилась к седьмым ядерным испытаниям

КНДР провела испытания детонирующего устройства для подготовки к ядерным испытаниям

Власти Северной Кореи провели испытания детонирующего устройства ядерного боеприпаса в рамках подготовки к седьмым ядерным испытаниям. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Южной Кореи.

Работа над подготовкой к очередным ядерным испытаниям шла не на ядерном полигоне Пхунгери, заявили в Сеуле. Пока неизвестно, когда именно в Пхеньяне собираются проводить ядерные испытания.

Кроме того, Северная Корея уже в четвертый раз за месяц провела запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Пуск произошел на следующий день после завершения первого азиатского турне президента США Джо Байдена в качестве главы государства. Южная Корея пустила две ракеты в ответ.