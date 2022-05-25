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77-летняя женщина вышла замуж за 23-летнего парня после двух недель знакомства

77-летняя женщина познакомилась с 23-летним парнем и через две недели вышла за него замуж

Фото: @garyandalmeda

77-летняя жительница штата Теннесси, США, Альмеда Хардвик вышла замуж за 23-летнего парня через две недели после знакомства. Со своим будущим мужем она познакомилась на похоронах сына, сообщает Daily Mail.

Cупруги с 53-летней разницей в возрасте встретились в 2015 году, когда женщине был 71 год, а ее избраннику, которого зовут Гэри, лишь 17. Они стали видеться каждый день, а после он сделал предложение возлюбленной. Пара поженилась, когда Хардвику исполнилось 18 лет.    

После свадьбы молодой человек переехал к супруге и жил в доме с одним из ее внуков, который был старше него всего на три года. По их словам, за восемь лет в их отношениях были взлеты и падения; кроме того, Альмеда пережила сердечный приступ. Они утверждают, что несмотря на это, у них по-прежнему насыщенная сексуальная жизнь.

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Гэри признается, что его никогда не привлекали молодые девушки, и даже в подростковом возрасте ему нравились женщины постарше. Супруги ведут совместный аккаунт на OnlyFans, зарабатывая на откровенном контенте, а также снимают видео в TikTok.

Ранее сообщалось, что 24-летняя девушка вышла замуж за мужчину на 30 лет старше и подверглась критике. Однако она опровергла предположения, что супруги заключили брак из-за психологических травм.

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Рузанна Акмалтдинова
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