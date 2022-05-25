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Названо преимущество бывшего чемпиона UFC Оливейры перед Махачевым

Бернс назвал Чарльза Оливейру однозначным фаворитом в возможном бою с Исламом Махачевым

Фото: CHRISTOPHER PIKE / Reuters

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Гилберт Бернс оценил шансы своего соотечественника Чарльза Оливейры в поединке против россиянина Ислама Махачева. Его слова приводит MMA Junkie.

Бернс признался, что считает Махачева сильным бойцом, однако он назвал Оливейру однозначным фаворитом в возможном поединке. По словам бразильца, преимущество Оливейры кроется в его ударной технике в комбинации с постоянным попытками провести болевой или удушающий прием, а также эффективной работой в клинче.

«Дело не только в джиу-джитсу. Вопрос габаритов: Оливейра — длинный. У таких ребят получаются сильные удары», — добавил Бернс.

Оливейра утратил титул чемпиона UFC из-за провала на взвешивании перед поединком против Джастина Гейджи. На турнире 8 мая он одержал победу и сохранил шансы на возвращение титула. Глава UFC Дэйна Уайт выразил готовность организовать поединок бразильца против Махачева, в активе которого серия из десяти побед в рамках промоушена.

Николай Костюков
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