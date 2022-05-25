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Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до конца сентября

Минфин США разрешил американцам платить налоги, сборы и пошлины в РФ до 30 сентября

Фото: Beawiharta / Reuters

Министерство финансов США разрешило американским гражданам совершать финансовые операции для уплаты налогов, сборов и импортных пошлин в России до 30 сентября 2022 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генеральную лицензию.

В соответствии с документом, американские физические и юридические лица смогут платить «налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрацию или сертификаты​​​ (...) при условии, что такие операции необходимы для их деятельности в Российской Федерации».

Уточняется, что разрешение будет действовать до 00:01 по восточному времени (07:00 мск) 30 сентября 2022 года.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что отказ Минфина США продлевать лицензию на обслуживание госдолга РФ формально не является дефолтом. Он пояснил, что у России есть все ресурсы для оплаты госдолга. Глава российского министерства финансов Антон Силуанов подчеркнул, что Москва не собирается объявлять дефолт, а если западные структуры закроются для платежей в иностранной валюте, их придется проводить в рублях.

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Марина Совина
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